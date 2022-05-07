Полиция задержала несколько сторонников Демпартии в Алматы

В Алматы полиция задержала несколько сторонников незарегистрированной Демократической партии, пытавшихся провести акцию с требованием освобождения их лидера Жанболата Мамая и других политических заключенных, передали корреспонденты Власти.

Среди задержанных – активистка и журналистка Инга Иманбай, призывавшая выйти на акцию протеста.

Собравшиеся успели надеть футболки с фото Мамая и достать плакаты, после чего полиция начала задержания. Не стали задерживать большинство женщин, а также возрастных участников акции, включая Толегена Жукеева и Рысбека Сарсенбайулы.

Протестующие отмечали, что заранее подали уведомление в акимат о проведении митинга 7 мая. При этом акимат не уведомил их о том, что в этот день на площади перед Академией наук, где планировался митинг, будет проходить мероприятие, приуроченное ко Дню защитника отечества. На нем присутствуют десятки курсантов, а также многочисленные зрители. На площади установлена сцена.

Позднее на месте акции были задержаны также журналистка и активистка движения Oyan, Qazaqstan! Асем Жапишева и активистка движения Жанель Шахан.

Жанболат Мамай третий месяц остается в следственном изоляторе. Его подозревают в распространении заведомо ложной информации и оскорблении полицейских. Сторонники политика, а также многие местные и международные правозащитные организации называют его преследование политически мотивированным, и требуют его освобождения.

Инга Иманбай – супруга Мамая – на этой неделе уже получила штраф в размере более 100 тысяч тенге за участие в акции протеста у здания суда в апреле.