Трое протестовавших сторонников Демпартии получили 15-20 дней административного ареста

Три активиста незарегистрированной Демократической партии, участвовавших в субботнем митинге за освобождение их лидера Жанболата Мамая, получили от 15 до 20 суток административного ареста. Еще трое были оштрафованы на 50 МРП (160 тыс. тенге), сообщает Азаттык .

Активисты Даурен Достияров и Сагидулла Мергенбаев отправлены под арест на 15 суток, Абзал Достияров − на 20 суток. Штрафы в 50 МРП получили активисты Инга Иманбай, Гульнар Мирмамбетова и Нурбол Байтереков.

«Мы не согласны с решениями. Будем подавать апелляцию», — заявляла Иманбай после суда.

«Вот такой он, "Новый Казахстан" Токаева. Если власть думает, что сможет нас таким способом остановить, она сильно ошибается. Она нас не сломит», — написала Иманбай на своей странице в Facebook.

В субботу в Алматы полиция задержала несколько сторонников незарегистрированной Демократической партии, пытавшихся провести акцию с требованием освобождения их лидера Жанболата Мамая и других политических заключенных.

Протестующие отмечали, что заранее подали уведомление в акимат о проведении митинга 7 мая. При этом акимат не уведомил их о том, что в этот день на площади перед Академией наук, где планировался митинг, будет проходить мероприятие, приуроченное ко Дню защитника отечества. На нем присутствуют десятки курсантов, а также многочисленные зрители.

После задержаний прокуратура Алматы заявила, что акимат не согласовал проведение мирного собрания, и назвала акцию «незаконной» и «несанкционированной».