Еще трое получили штраф в 50 МРП
Трое протестовавших сторонников Демпартии получили 15-20 дней административного ареста
Фото Дмитрия Мазоренко

Три активиста незарегистрированной Демократической партии, участвовавших в субботнем митинге за освобождение их лидера Жанболата Мамая, получили от 15 до 20 суток административного ареста. Еще трое были оштрафованы на 50 МРП (160 тыс. тенге), сообщает Азаттык.

Активисты Даурен Достияров и Сагидулла Мергенбаев отправлены под арест на 15 суток, Абзал Достияров − на 20 суток. Штрафы в 50 МРП получили активисты Инга Иманбай, Гульнар Мирмамбетова и Нурбол Байтереков.

«Мы не согласны с решениями. Будем подавать апелляцию», — заявляла Иманбай после суда.

«Вот такой он, "Новый Казахстан" Токаева. Если власть думает, что сможет нас таким способом остановить, она сильно ошибается. Она нас не сломит», — написала Иманбай на своей странице в Facebook.

В субботу в Алматы полиция задержала несколько сторонников незарегистрированной Демократической партии, пытавшихся провести акцию с требованием освобождения их лидера Жанболата Мамая и других политических заключенных.

Протестующие отмечали, что заранее подали уведомление в акимат о проведении митинга 7 мая. При этом акимат не уведомил их о том, что в этот день на площади перед Академией наук, где планировался митинг, будет проходить мероприятие, приуроченное ко Дню защитника отечества. На нем присутствуют десятки курсантов, а также многочисленные зрители.

После задержаний прокуратура Алматы заявила, что акимат не согласовал проведение мирного собрания, и назвала акцию «незаконной» и «несанкционированной».

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» может выйти в прокат в Казахстане с небольшой задержкой
Новости
Не менее 6 человек задержаны у Парка культуры и отдыха в Алматы
Новости
Правозащитники Казахстана выступили в защиту гражданки Украины, которой грозит депортация
Новости
Токаев объявил выговор послу Казахстана в Египте, высказавшемуся за переименование республики
Новости
КФГД повысил максимальные ставки по сберегательным депозитам в тенге на июнь
Новости
«Белавиа» приостанавливает рейсы из Минска в Алматы