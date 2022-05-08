Трое протестовавших сторонников Демпартии получили 15-20 дней административного ареста

Три активиста незарегистрированной Демократической партии, участвовавших в субботнем митинге за освобождение их лидера Жанболата Мамая, получили от 15 до 20 суток административного ареста. Еще трое были оштрафованы на 50 МРП (160 тыс. тенге), сообщает Азаттык.
Активисты Даурен Достияров и Сагидулла Мергенбаев отправлены под арест на 15 суток, Абзал Достияров − на 20 суток. Штрафы в 50 МРП получили активисты Инга Иманбай, Гульнар Мирмамбетова и Нурбол Байтереков.
«Мы не согласны с решениями. Будем подавать апелляцию», — заявляла Иманбай после суда.
«Вот такой он, "Новый Казахстан" Токаева. Если власть думает, что сможет нас таким способом остановить, она сильно ошибается. Она нас не сломит», — написала Иманбай на своей странице в Facebook.
В субботу в Алматы полиция задержала несколько сторонников незарегистрированной Демократической партии, пытавшихся провести акцию с требованием освобождения их лидера Жанболата Мамая и других политических заключенных.
Протестующие отмечали, что заранее подали уведомление в акимат о проведении митинга 7 мая. При этом акимат не уведомил их о том, что в этот день на площади перед Академией наук, где планировался митинг, будет проходить мероприятие, приуроченное ко Дню защитника отечества. На нем присутствуют десятки курсантов, а также многочисленные зрители.
После задержаний прокуратура Алматы заявила, что акимат не согласовал проведение мирного собрания, и назвала акцию «незаконной» и «несанкционированной».