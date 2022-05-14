Прокуратура добивается пересмотра проекта строительства еще одного жилого комплекса на улице Сатпаева в Алматы

Прокуратура Бостандыкского района Алматы оспорила законность согласования эскиза застройки участка на улице Сатпаева, против которого выступали жители многочисленных жилых комплексов этого района. На участке подразделение стройкомпании BI Group планировало построить жилой комплекс Urban Park.

«Прокуроры установили, что плотность населения и застройки объекта превышает предельно допустимые параметры строительных норм, а также не учтена существующая нагрузка на соцобъекты образования», - указывается в сообщении надзорного органа.

По данным прокуратуры, застройщик взял на себя обязательства по строительству здесь школы на 900 мест. «Вместе с тем в радиусе данного объекта уже существует дефицит детских садов и общеобразовательных школ на 2274 мест, т.е. даже при строительстве школы нехватка будет составлять 1374 мест. Установлены и другие нарушения строительных норм и правил», - указывается в сообщении.

«Учитывая это, прокуратурой Бостандыкского района подано исковое заявление в суд о признании действия Управления городского планирования и урбанистики Алматы по согласованию эскизного проекта незаконным. Прокуратура полагает необходимым пересмотреть концепцию строительства данного объекта с учетом пожелания жителей микрорайона и социальных вопросов», - отметили в надзорном органе.

Жители района несколько раз организовывали акции протеста, требуя пересмотреть застройку одного из трех остающихся свободными участков в районе. Старые дома здесь снесли больше десяти лет назад, однако из-за финансового кризиса 2008-го, а потом 2014-го годов застройка района много раз останавливалась. В последние десять лет в этой части Алматы были построены несколько крупных жилых комплексов, строительство одного из них находится на завершающей стадии сейчас.