Одного из протестующих в столице работников нефтесервисной компании «КЕЗБИ» увезла скорая

Одного из 20 протестующих возле столичного офиса НК «КазМунайГаз» работников нефтесервисной компании «КЕЗБИ» увезла скорая. У него зафиксировано повышение температуры и кровяного давления. Уже третью неделю нефтяники из Жанаозена добиваются повышения зарплат на 20%, сообщает Радио Азаттык .

В понедельник бригада скорой медицинской помощи увезла одного из работников «КЕЗБИ», Айбека Байпакова. Многие протестующие работники говорят, что их состояние здоровья ухудшилось после нескольких ночей на холодной земле перед Домом министерств и офисом НК «КМГ», где они призывают власти и компанию к переговорам.

Протестующие жалуются на то, что сотрудники службы безопасности «КазМунайГаза» в выходные не разрешили им подзарядить свои телефоны и приготовить горячий чай. По словам работников, их также не запускали в туалет. Представитель КМГ в понедельник отверг эти заявления.

В понедельник, на момент публикации новости недалеко от места протеста находился полицейский автобус и около десятка сотрудников спецподразделения полиции, а также люди в штатском. К месту прибыл представитель отдела внутренней политики, однако от него не последовало каких-либо заявлений.

В понедельник начала работу созданная министерством энергетики, министерством труда и социальной защиты населения комиссия под руководством главного государственного инспектора труда Толегена Оспанкулова. Однако нефтяники выразили скепсис по поводу эффективности ее работы, в связи с чем потребовали включить в ее состав своего представителя Куатбая Чуганова. Он отправился из столицы в Жанаозен для наблюдения за созданной властями комиссией, однако, по словам протестующих, не смог начать работу, поскольку работодатель ранее уволил его как участника забастовки, признанной судом незаконной.

Рабочие нефтесервисной компании «КЕЗБИ» находятся в столице более двух недель. Они говорят, что не уедут домой, пока не будут выполнены их требования. В частности, они добиваются 20%-го повышения зарплаты, что фактически предполагает уравнивание из зарплат с зарплатами работников других компаний в нефтяной отрасли. Ранее рабочие отвергли предложение властей о 15%-м повышении зарплат. Среди других требований рабочих − замена изношенного или устаревшего оборудования, улучшение условий и безопасности труда, а также включение их в состав добывающей компании «Озенмунайгаз». Кроме того, протестующие требуют восстановления на рабочих местах, по их данным, как минимум 18 человек, уволенных в связи с забастовкой.

Межведомственная комиссия была создана после того, как работники «КЕЗБИ» подали заявления в Минэнерго, Минтруд и прокуратуру с просьбой провести проверку предполагаемых нарушений трудового законодательства. По их словам, они работают по 12 часов, однако получают оплату как за 11 часов. Зарплата работников, по их словам, в среднем составляет 200 тыс. тенге. «Озенмунайгаз», к которой относится «КЕЗБИ», входит в структуру НК «КМГ», в связи с чем, по мнению протестующих, именно нацкомпания должна принять решение относительно их требований.