Почти 14,5 тысяч граждан подали заявления на получение льготных автокредитов

С начала реализации новой программы льготного автокредитования заявки на участие подали более 14,5 тыс. граждан, из которых займы одобрили только 4,8 тыс. человек. Сумма одобренных кредитов составила 35,7 млрд тенге, сообщила во время брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель председателя правления АО «Фонд развития промышленности» Жанар Ибрашева.

«С началом программы было принято 14 507 заявок, из них положительное заключение получили 4 834 физических лица на сумму 35,7 млрд тенге. Приобретены уже автомобили 34 единицы: в Нур-Султане – 11 единиц, в Алматы – четыре, в Актюбинской области – три автомобиля, в Алматинской области – один, в Западно-Казахстанской – один, в Жамбылской и Павлодарской – четыре и в городе Шымкент – шесть», − рассказала Ибрашева.

Она напомнила, что в целом программа действует с 2015 года, фаза текущего года была запущена 16 мая. Оператором является Фонд развития промышленности. Для ее реализации выделено 100 млрд тенге, за счет которых граждане смогут приобрести 10 тыс. автомобилей. Заявки по программе принимают банк «Центр-Кредит», «Евразийский», «Народный» банки, а также ожидается, что в этот список войдет и «Forte Bank».