Почти 14,5 тысяч граждан подали заявления на получение льготных автокредитов

На выделенные для программы 100 млрд тенге планируется реализовать 10 тыс. машин
С начала реализации новой программы льготного автокредитования заявки на участие подали более 14,5 тыс. граждан, из которых займы одобрили только 4,8 тыс. человек. Сумма одобренных кредитов составила 35,7 млрд тенге, сообщила во время брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель председателя правления АО «Фонд развития промышленности» Жанар Ибрашева.
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