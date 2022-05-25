Минсельхоз Казахстана смог организовать поставку 14 тыс. тонн семян зерновых из России

Для решения других организационных задач посевной создан межведомственный оперативный штаб
Министерству сельского хозяйства удалось решить проблему экспорта семян зерновых из России. Ведомство организовало поставку 14 тыс. тонн семян для казахстанских аграриев, сообщает Казинформ.
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