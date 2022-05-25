Для решения других организационных задач посевной создан межведомственный оперативный штаб
Минсельхоз Казахстана смог организовать поставку 14 тыс. тонн семян зерновых из России
Фото Марии Гордеевой

Министерству сельского хозяйства удалось решить проблему экспорта семян зерновых из России. Ведомство организовало поставку 14 тыс. тонн семян для казахстанских аграриев, сообщает Казинформ.

«Как ранее неоднократно сообщали СМИ, возникла проблема с поставками зерновых из России. Причиной этого стал запрет российской стороны на экспорт культур», − заявил в среду вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек.

По его словам, эти семена необходимы стране для обновления или замены сорта, поэтому вопрос о поставках поднимался на уровне заместителей премьер-министров. В результате правительство России приняло решение снять запрет на вывоз семян: «Это позволило дополнительно получить более 14 тыс. тонн семян зерновых культур и передать казахстанским аграриям контрактные партии, а также усилить сортовой потенциал».

На поддержку семеноводства в текущем году в местных бюджетах предусмотрено 11,8 млрд тенге. При этом более 90% семян, как утверждает Тамабек, соответствуют I или II классу посевного стандарта.

Вице-министр также сообщил, что для координации посевной был создан Республиканский оперативный штаб: «Для координации вопросов, связанных с проведением посевных работ, обеспечением сельхозтоваропроизводителей семенами, агрохимией, техникой, финансированием создан республиканский оперативный штаб, в состав которого включены все заинтересованные органы и организации, а также заместители акимов областей».

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