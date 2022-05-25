Минсельхоз Казахстана смог организовать поставку 14 тыс. тонн семян зерновых из России

«Как ранее неоднократно сообщали СМИ, возникла проблема с поставками зерновых из России. Причиной этого стал запрет российской стороны на экспорт культур», − заявил в среду вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек.

По его словам, эти семена необходимы стране для обновления или замены сорта, поэтому вопрос о поставках поднимался на уровне заместителей премьер-министров. В результате правительство России приняло решение снять запрет на вывоз семян: «Это позволило дополнительно получить более 14 тыс. тонн семян зерновых культур и передать казахстанским аграриям контрактные партии, а также усилить сортовой потенциал».

На поддержку семеноводства в текущем году в местных бюджетах предусмотрено 11,8 млрд тенге. При этом более 90% семян, как утверждает Тамабек, соответствуют I или II классу посевного стандарта.

Вице-министр также сообщил, что для координации посевной был создан Республиканский оперативный штаб: «Для координации вопросов, связанных с проведением посевных работ, обеспечением сельхозтоваропроизводителей семенами, агрохимией, техникой, финансированием создан республиканский оперативный штаб, в состав которого включены все заинтересованные органы и организации, а также заместители акимов областей».