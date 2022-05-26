Умеренная засуха также ожидается в Мойынкумском районе Жамбылской области
Казгидромет прогнозирует сильную засуху в июне в двух районах Кызылординской и Мангистауской областей
Фото Алмаса Кайсара

Согласно предварительному прогнозу, в июне на большей части Казахстана ожидается низкая вероятность возникновения засухи, условия увлажнения ожидаются близкими к норме. Сильная засуха может случиться только в Кармакчинском районе Кызылординской области и в Каракиянском районе Мангистауской области, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

Умеренная засуха при этом ожидается в Мойынкумском районе Жамбылской области.

Благоприятные умеренно влажные условия ожидаются в Рыскуловском районе Жамбылской области, Уилском районе Актюбинской области и в Сайрамском районе Туркестанской области.

«Интенсивность и воздействие засухи в каждом регионе Казахстана проявляется по-разному. Кызылординская и Мангистауская области, в соответствии с агроклиматическим районированием, относятся преимущественно к VIII агроклиматической зоне и характеризуются как очень сухая, жаркая зона, подверженная засухам», − пояснили в «Казгидромете».

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