Казгидромет прогнозирует сильную засуху в июне в двух районах Кызылординской и Мангистауской областей

Умеренная засуха также ожидается в Мойынкумском районе Жамбылской области
Согласно предварительному прогнозу, в июне на большей части Казахстана ожидается низкая вероятность возникновения засухи, условия увлажнения ожидаются близкими к норме. Сильная засуха может случиться только в Кармакчинском районе Кызылординской области и в Каракиянском районе Мангистауской области, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».
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