Казгидромет прогнозирует сильную засуху в июне в двух районах Кызылординской и Мангистауской областей

Согласно предварительному прогнозу, в июне на большей части Казахстана ожидается низкая вероятность возникновения засухи, условия увлажнения ожидаются близкими к норме. Сильная засуха может случиться только в Кармакчинском районе Кызылординской области и в Каракиянском районе Мангистауской области, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

Умеренная засуха при этом ожидается в Мойынкумском районе Жамбылской области.

Благоприятные умеренно влажные условия ожидаются в Рыскуловском районе Жамбылской области, Уилском районе Актюбинской области и в Сайрамском районе Туркестанской области.

«Интенсивность и воздействие засухи в каждом регионе Казахстана проявляется по-разному. Кызылординская и Мангистауская области, в соответствии с агроклиматическим районированием, относятся преимущественно к VIII агроклиматической зоне и характеризуются как очень сухая, жаркая зона, подверженная засухам», − пояснили в «Казгидромете».