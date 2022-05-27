В Казахстане не собираются повышать прожиточный минимум и порог черты бедности. Повышение размера пособий может «посадить людей дома, что тем самым снизит потенциал их активности», объяснил во время брифинга в СЦК директор департамента социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Аскар Ниязов.

Первым аргументом против повышения пособий, по словам Ниязова является то, что «черта бедности в Казахстане одна из самых низких в мире». Государство здесь ориентируется на показатель общемирового паритета покупательской способности. Его размер определяется по уровню экономического роста каждого региона и поэтому прожиточный минимум разница, и поэтому колеблется между $2,2-2,5 в день.

Самые бедные страны стремятся к тому, чтобы обеспечить своему население минимум проживания $1 в день. Развивающиеся страны стремятся к расходам в $1,9 в день, более развитые − к $2,5 в день, а развитые страны – к $5,5 в день. «Мы − развивающаяся страна, и это позволяет нам варьировать уровень расходов по пособиям от $2,2 до $2,5 долларов в день. Это соответствует всем нормам международного стандарта», − заявил Ниязов.

Второй аргумент против повышения пособий состоит в том, что в противном случае граждане перестанут работать: «У нас был горький опыт в 2019 году, когда размер пособия повысили. Что мы получили? Было много фактов сокрытия доходов, увольнений с работы, разводов. В семье глава семьи, мужчина, например, работает, и их доход превышает порог. А для того, чтобы получить адресную социальную помощь, он фиктивно разводится с супругой. И таких случаев очень много было».

Адресная соцпомощь (АСП), по его словам, должна существовать на приемлемом уровне, чтобы повышать потенциал людей.

«Для этого мы его и перевели как обусловленный и безусловный вид пособия. Обусловленный – это когда государство берет на себя обязательства по трудоустройству человека. А если он отказывается, то есть не заинтересован в самостоятельном выходе из бедности, то есть он хочет просто дома сидеть и получать пособия, то мы на это не даем возможности. Тогда мы АСП назначать не будем ему».

В 2020, по данным Минтруда, 184 тыс. семей получали адресную соцпомощь, 47 800 из них впоследствии были выведены из бедности. В 2021 году помощь получали уже 198 тыс. семей.

«Это люди, которые ухудшили свое положение из-за пандемии, экономический спад у нас был, многие сектора экономики остановились и многие малые бизнесы потерпели кризис. Но мы уже вывели из бедности более 51 тыс. этих семей. Экономика не стоит на месте, кто-то улучшает свое положение, а кто-то ухудшает. И мы помогаем по мере возможности. В первую очередь стараемся обеспечить их занятостью», − резюмировал Ниязов.