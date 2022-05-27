​Токаев предложил уделить внимание вопросу релокации иностранных компаний из России в другие страны ЕЭАС

Во время заседания высшего Евразийского экономического совета президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил участникам уделить внимание вопросу релокации иностранных компаний из России в другие страны ЕЭАС. Он убежден, что мировые гиганты не хотят упускать потенциал 180-миллионного потребительского рынка.

«Надо понимать, что сложившаяся геополитическая ситуация будет иметь продолжительный характер и к этому надо быть готовыми. В связи с этим предлагаю уделить особое внимание вопросу формирования комфортных условий для релокации иностранных компаний, с учетом санкционного контекста. Даже мировые гиганты прекрасно понимают преимущество гео-экономического расположения ЕАЭС, к тому же невозможно игнорировать потенциал нашего 180 миллионного потребительского рынка», − заявил Токаев.

Он предложил закончить эту работу в течение 12 месяцев, построив ее в рамках рабочей группы высокого уровня под руководством профильного члена – министра коллегии ЕЭК. Промежуточный доклад рабочей группы он считает возможным рассмотреть уже в декабре этого года.

Токаев также убежден, что членам союза важно ускорить завершение совместных инвестиционных проектов и инициировать новые. Вместе с тем он считает необходимым усилить взаимодействие бизнеса всех стран, усовершенствовать скоростные трансконтинентальные коридоры и обеспечить их региональную и глобальную конкурентоспособность.