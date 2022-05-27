​Токаев предложил уделить внимание вопросу релокации иностранных компаний из России в другие страны ЕЭАС

Он убежден, что мировые гиганты не хотят упускать потенциал 180-миллионного потребительского рынка
Во время заседания высшего Евразийского экономического совета президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил участникам уделить внимание вопросу релокации иностранных компаний из России в другие страны ЕЭАС. Он убежден, что мировые гиганты не хотят упускать потенциал 180-миллионного потребительского рынка.
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