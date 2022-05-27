Государствам ЕАЭС необходимо усилить взаимодействие с ШОС – Токаев

Он считает необходимым начать обсуждение конкретных проектов и инициатив между объединениями
Государствам-участникам Евразийского экономического союза необходимо углублять сотрудничество с третьими странами и интеграционными объединениями. В связи с этим пора начать обсуждение конкретных проектов и инициатив с Шанхайской организацией сотрудничества, заявил в пятницу в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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