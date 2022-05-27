Государствам ЕАЭС необходимо усилить взаимодействие с ШОС – Токаев

Государствам-участникам Евразийского экономического союза необходимо углублять сотрудничество с третьими странами и интеграционными объединениями. В связи с этим пора начать обсуждение конкретных проектов и инициатив с Шанхайской организацией сотрудничества, заявил в пятницу в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«В это непростое время особую актуальность обретает вопрос расширения и углубления экономического сотрудничества с третьими странами и интеграционными объединениями. Об этом я уже говорил на заседании высшего совета в октябре 2021 года», − подчеркнул Токаев.

Он напомнил, что это направление было определено одним из приоритетов председательства Казахстана в органах Евразийского экономического совета. Кроме того, в конце прошлого года подписан меморандум о взаимопонимании с Шанхайской организацией сотрудничества.

«Нам следует, на мой взгляд, в скорейшем времени перевести работу на практические рельсы, начав обсуждение конкретных проектов и инициатив», − убежден президент Казахстана.

В рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета будет дан старт переговорам по заключению соглашения о свободной торговле с Индонезией, также ведутся переговоры с Индией, на стадии проработки соглашение с Монголией.

«Заданный вектор в текущих условиях обретает особую актуальность. Поэтому комиссии и правительствам, на мой взгляд, следует ускорить данную работу», − резюмировал Токаев.