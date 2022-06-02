Мангистауская область лидирует по уровню зарегистрированной безработицы

Уровень безработицы в Казахстане сохранился на отметке в 4,9% по итогам I квартала этого года. Выше среднереспубликанского уровень – в южной части страны, а лидером по уровню зарегистрированной безработицы стала Мангистауская область, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения. Также вырос уровень молодежной безработицы и в целом численность безработных. В то же время отмечается рост наемных работников – на 7,1 тыс. человек, или на 0,1%, всего их насчитывается 9,3 млн.

По данным Минтруда, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост рабочей силы на 37 тыс. человек, или на 0,4%, а численность занятого населения за год увеличилась на 35,2 тыс. человек. При этом основной прирост занятости, как в квартальной, так и в годовой динамике, в основном пришелся на увеличение количества наемных работников.

«За квартал их численность (наемных работников – В.) выросла на 16,4 тыс. (+0,2%) и составила 6 млн 773,5 тыс. человек. При этом количество самозанятых наоборот сократилось на 12,1 тыс. (-0,6%), составив 2 млн 82,8 тыс. человек. В годовой динамике абсолютный прирост численности наемных работников в 7 раз превысил прирост самозанятых – 30,8 тыс. человек против 4,4 тыс. Сокращение самостоятельно занятого населения произошло за счет снижения продуктивной самозанятости на 11 тыс. (-0,6%), а также непродуктивной на 1,1 тыс. человек (-0,6%)», – цитируют в Минтруда и соцзащиты населения управляющего директора АО «Центр развития трудовых ресурсов» Александру Молчановскую.

По ее данным, в разрезе отраслей за отчетный период большая часть работников заняты в сельском хозяйстве – это 12,7%, промышленности – 12,4%, торговле – 16,6% и образовании – 12,8%. А за годовой период наибольшее увеличение занятых наблюдается в сферах здравоохранения и социального обслуживания +3%, информации и связи +2,9%, профессиональной, научной и технической деятельности +2,6%, государственного управления +2,15%.

«Вместе с тем сохраняется тенденция по повышению количества занятых, работающих дистанционно. В I квартале текущего года их численность увеличилась в 2,2 раза в сравнении с прошлым кварталом, до 53,6 тыс. человек. Однако за годичный период данный показатель снизился на 27,3%, так как в начале 2021 года еще действовали ограничения, связанные с пандемией COVID-19», - отметила Молчановская.

Что же касается безработных, то по итогам I квартала их число составило 453,1 тыс. человек, что больше на 2,7 тыс. человек, чем в предыдущем квартале, и на 1,9 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. В гендерном разрезе 54% безработных граждан являются женщинами, а 46% – мужчинами.

«Вместе с тем уровень безработицы сохранился на отметке в 4,9% и остается таковым уже на протяжении последнего года. Стоит отметить, что уровень молодежной безработицы повысился с 3,7% до 3,9% с конца прошлого года, а уровень женской безработицы, наоборот, сократился на 0,2 п.п. до 5,4%», - сообщили в Минтруда.

В региональном разрезе уровень безработицы выше среднереспубликанского в Туркестанской (5,2%) и Жамбылской областях, а также городах Алматы и Шымкент (по 5,1%).

Высокий уровень зарегистрированной безработицы наблюдается в Мангистауской – 4,2%, Туркестанской – 3,9%, Кызылординской – 3,7% и Западно-Казахстанской областях – 3,5%. При этом численность зарегистрированных безработных на начало апреля составила 174 тыс. человек, или 1,9%.