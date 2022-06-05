Активистки Демпартии провели акцию протеста на избирательном участке в Алматы

Они призывали освободить Жанболата Мамая
Активистки незарегистрированной Демократической партии Инга Иманбай и Аружан Дуйсебаева смогли провести акцию на участке №257 в Алматы: на своих бюллетенях для голосования они написали «Токаев, освободи Жанболата Мамая», а также призывы провести суд над Назарбаевым.
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