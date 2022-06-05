Активистки Демпартии провели акцию протеста на избирательном участке в Алматы

Активистки незарегистрированной Демократической партии Инга Иманбай и Аружан Дуйсебаева смогли провести акцию на участке №257 в Алматы: на своих бюллетенях для голосования они написали «Токаев, освободи Жанболата Мамая», а также призывы провести суд над Назарбаевым.

Выйдя из кабинки для голосования, они скандировали те же лозунги. Акция продолжалась некоторое время и возле избирательного участка, активистки требовали также от властей опубликовать список январских жертв и свободу политзаключенным.

Представитель акимата и прокурор предупредили их о незаконности акции, однако, несмотря на это, активистки не были задержаны.