В QazaqGaz выявлены посреднические схемы и финансовые нарушения на сумму 937 млрд тенге

По итогам анализа деятельности АО НК «QazaqGaz» правоохранительные органы выявили посреднические схемы и финансовые нарушения на 937 млрд тенге. Из них на финансовые нарушения приходятся 123 млрд тенге, сообщил председатель правления нацкомпании Санжар Жаркешов во время правительственного часа в мажилисе.

«В соответствии с поручением президента проводится аудит, и обеспечивается прозрачность деятельности компании. На сегодняшний день установлены посреднические схемы на сумму 937 млрд тенге, из них правоохранительными органами выявлены финансовые нарушения на 123 млрд тенге», − заявил Жаркешов.

В компании, по словам предправления, сформирована стратегия «Обновленный QazaqGaz», в соответствие с которой начата полная перестройка всех направлений работы.

«Мы готовы говорить обо всем открыто. Проблем много, пытаемся решить», − добавил он.

Параллельно с аудитом QazaqGaz разрабатывает проектно-сметную документацию по ряду проектов: реконструкции газотранспортной системы в Мангистауской и Атырауской областях; газификации объектов в Мангистауской области и Алматинских ТЭЦ-2,3; строительству Кашаганского газоперерабатывающего завода, а также еще одного завода в Туркестанской области. Проекты планируется реализовать за счет собственных средств нацкомпании с привлечением заемных.

В январе 2022 года совет директоров QazaqGaz досрочно прекратил полномочия председателя правления компании Кайрата Шарипбаева, который занимал этот пост с 2014 года. В середине марта 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести полный аудит компании, а также обеспечить ее транспарентность.