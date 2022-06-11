США отменили обязательный ПЦР-тест на коронавирус для прибывающих в страну воздушным транспортом

Соединенные Штаты поздно вечером в пятницу отменили требование о наличии отрицательного теста на COVID-19 для прибывающих в страну воздушным транспортом, которое действовало 17 месяцев, сообщает Reuters .

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски издала приказ об отмене требования с 12 июня, так как в ПЦР «в настоящее время нет необходимости».

Это требование было одним из последних основных требований к поездкам в США в связи с COVID-19. Однако CDC пересмотрит решение через 90 дней.

С января 2021 года Соединенные Штаты требуют от прибывающих международных авиапассажиров отрицательные тесты на коронавирус перед вылетом. В декабре CDC ужесточил правило, требуя, чтобы путешественники сдавали ПЦР в течение одного дня до вылета в Соединенные Штаты, а не за три дня. При этом CDC не требует тестирования при пересечении сухопутной границы.

Многие страны Европы и других стран уже отказались от требований по тестированию.