Инфляция в США достигла 40-летнего максимума

Инфляция в США в мае достигла 8,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, установив тем самым 40-летний максимум, сообщает Русская служба ВВС . Президент США Джо Байден заявил, что скачок инфляции связан с нападением России на Украину.

«Я делаю все, что в моих силах, чтобы смягчить "путинский скачок цен" (говоря по-английски, Байден использовал выражение "Putin's Price Hike" - прим. Би-би-си) и снизить цены на топливо и еду. Наше положение позволяет нам противодействовать мировой инфляции лучше, чем практически все остальные страны мира, делая шаги к восстановлению», - сказал он.

Показатели инфляции стали самыми высокими с 1981 года. Основной причиной роста эксперты называют подорожание продовольствия и энергоносителей на фоне последствий пандемии коронавируса и вторжения России в Украину. В марте инфляция достигла 8,5%, который большинство экономистов считали пиковым, в апреле же замедлилась до 8,3%.

Пытаясь сдержать рост цен, Центральный банк США повышал учетную ставку, однако война привела к подорожанию нефти, которую из-за санкций России стало труднее поставлять на мировые рынки, а также зерна, которое не может экспортировать Украина. В результате в мае цены на продукты питания в США выросли на 10% по сравнению с годом ранее, а энергоносители подорожали более чем на 34%.

Война в Украине затрудняет поставки во всем мире. Кроме этого, наложились ограничения, введенные в Китае этой весной из-за новых вспышек коронавируса. Цены растут во многих регионах мира, в том числе в Европе. Ранее на этой неделе президент Всемирного банка Дэвид Малпасс отмечал, что «война в Украине, локдауны в Китае, нарушение цепей поставок товаров и риск стагфляции не оставляет камня на камне от роста, многим странам будет трудно избежать рецессии».