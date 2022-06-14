​Руководители кружков Павлодарской области заявили о возможном закрытии спортивной госпрограммы из-за сокращения финансирования

В областном акимате утверждают, что финансирование есть и программу закрывать не планируют
Дария Зулфухаркызы, Власть
Руководители кружков в Павлодарской области заявили о возможном закрытии спортивной государственной программы «Артспорт» из-за сокращения финансирования, которое будет обсуждаться 20 июня. По их словам, денег на программу не выделяют уже с 10 марта, сообщает Pavlodarnews.
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