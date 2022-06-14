​Руководители кружков Павлодарской области заявили о возможном закрытии спортивной госпрограммы из-за сокращения финансирования

Руководители кружков в Павлодарской области заявили о возможном закрытии спортивной государственной программы «Артспорт» из-за сокращения финансирования, которое будет обсуждаться 20 июня. По их словам, денег на программу не выделяют уже с 10 марта, сообщает Pavlodarnews .

«На сегодняшний день программа приостановлена, с 10 марта дети лишены возможности записаться на бесплатный кружок. Программа «Артспорт» нацелена на развитие массового спорта. Но не у всех родителей есть возможность попасть к нам за свой счет. Поэтому хотелось бы знать, когда в нашей области возобновится бюджетное финансирование программы. Каждый день нас спрашивают родители: когда у вас будет место? Место есть, но денег из бюджета нет – вот такая проблема», – говорят руководители спортивных кружков.

Они встречались с руководством управления культуры и спорта по поводу программы «Артспорт», но не получили ответы на свои вопросы, после чего написали обращение акиму Павлодарской области.

Вскоре в областном управлении культуры и спорта ответили, что финансирование в области есть и программу закрывать не планируют: «Финансирование по Павлодарской области имеется, данную программу закрывать не планируют. Сегодня министерство культуры и спорта рассматривает вопрос корректировки некоторых требований этой программы».

Чтобы обеспечить доступность занятий спортом по всей стране с 1 мая 2021 года в Казахстане стал объявляться государственный спортивный заказ. Он предполагает подушевое финансирование детских спортивных секций для детей от 4 до 17 лет, в том числе детей с инвалидностью.