Правила правописания на казахском языке поручил пересмотреть Токаев

Казахстану нужно принять радикальное решение по переходу казахского языка на латиницу. Но для начала необходимо пересмотреть правила правописания. Соответствующее поручение президент Касым-Жомарт Токаев уже дал институту языкознания, заявил он в четверг в ходе первого заседания национального курултая.

«Еще один важный вопрос — язык. Речь идет о переходе на латиницу. Некоторые представители общественности обеспокоены тем, что мы до сих пор не можем избавиться от кириллицы. Но, прежде всего, это очень сложный лингвистический вопрос. Это следует хорошо понимать. Мы уже дважды пытались перейти на латиницу. Однако концовка не удалась. Поэтому необходимо провести всесторонний, глубокий анализ этого вопроса и принять радикальное решение. Искусственно перейти с кириллицы на латиницу невозможно, только изменив соответствующие буквы. В противном случае это приведет к большой ошибке», - заявил Токаев.

По его мнению, важно, чтобы граждане, особенно молодежь, знали порядок написания всех слов казахского языка латиницей. То есть, подчеркнул президент, надо пересмотреть правила правописания для языка. В этой связи он сообщил о своем поручении институту языкознания разработать специальную работу по новой орфографии казахского языка.

«Только тогда можно будет говорить о переходе на латиницу. Мы не должны торопиться. Достаточно посмотреть на названия билбордов и министерств на улице. Наш язык искажен. Откровенно говоря, это кажется неестественным и даже издевательством над казахским языком. В такой поверхностной языковой реформе нет необходимости. Нам нужна настоящая реформа», - уверен президент.