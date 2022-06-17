Ранее туристам нужно было предъявлять сертификат о вакцинации или ПЦР-тест
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Египет отменил все ковидные ограничения на въезд в страну
фото EPA

Власти Египта отменили все ограничения на въезд в страну, введенные ранее из-за коронавируса, пишет «Коммерсантъ».

С начала года туристы должны были предъявлять сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Минтуризма ужесточило правила въезда после того, как у некоторых туристов обнаружили поддельные документы о вакцинации.

Накануне по итогам совещания верховного совета кризисного центра по борьбе с эпидемиями было решено снять ограничения на въезд для египтян и иностранцев.

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