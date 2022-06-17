Египет отменил все ковидные ограничения на въезд в страну

Ранее туристам нужно было предъявлять сертификат о вакцинации или ПЦР-тест
Власти Египта отменили все ограничения на въезд в страну, введенные ранее из-за коронавируса, пишет «Коммерсантъ».
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