Египет отменил все ковидные ограничения на въезд в страну

Власти Египта отменили все ограничения на въезд в страну, введенные ранее из-за коронавируса, пишет «Коммерсантъ» .

С начала года туристы должны были предъявлять сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Минтуризма ужесточило правила въезда после того, как у некоторых туристов обнаружили поддельные документы о вакцинации.

Накануне по итогам совещания верховного совета кризисного центра по борьбе с эпидемиями было решено снять ограничения на въезд для египтян и иностранцев.