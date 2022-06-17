В алматинском микрорайоне «Думан» построят современную поликлинику

Аким Алматы Ерболат Досаев в пятницу на встрече с жителями Медеуского района города сообщил о планах построить в микрорайоне «Думан» современную поликлинику.

«С учетом быстрого роста населения в микрорайоне “Думан”, которое обслуживает только одной семейно-врачебной амбулаторией, для повышения доступности медицинских услуг планируется строительство новой современной поликлиники на 500 посещений в смену. Определен земельный участок, для разработки ПСД выделены средства, начало строительства запланировано на 2023 год», - сказал Досаев.

Глава города также отметил, что на сегодняшний день не охвачены медицинскими услугами в шаговой доступности жители микрорайонов «Кенсай», «Кольсай», «Сулусай». По его словам, более 8 тыс. жителей обращаются за медицинской помощью в поликлинику при городской клинической больнице №5 и в городскую поликлинику №2, расположенные на расстоянии более 10 км.

«Для открытия новой семейно-врачебной амбулатории на 100 посещений в смену, которая будет обслуживать жителей “Кенсай”, выкуплено здание, выделены финансовые средства. Ремонт здания будет осуществлен до конца 2022 года. В микрорайонах “Кольсай” и “Сулусай” в фельдшерско-амбулаторных пунктах в июле текущего года будет проведен ремонт зданий за счет средств спонсоров. Содержание и финансирование будет обеспечено из местного бюджета», - проинформировал Досаев.

Также, по его словам, до конца первого квартала 2023 года планируется завершить разработку ПСД на капитальный ремонт городской больницы «Алатау», снос и строительство здания для подстанции скорой помощи №4.