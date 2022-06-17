Токаев выразил недоумение неуместными высказываниями российских деятелей в адрес Казахстана

«Хотел бы выразить некоторые претензии к высказываниям ряда российских депутатов, абсолютно некорректным высказываниям в адрес Казахстана, неточным высказываниям, так сказать, журналистов и даже деятелей культуры», - сказал он в ходе дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме.

Токаев поблагодарил российского коллегу, который заявил, что Казахстан и Россию связывают союзнические отношения.

«Действительно у нас нет никаких вопросов, которые можно было бы муссировать тем или иным способом. Все розни между нашими народами и тем самым, нанося ущерб самой Российской Федерации… вот эти высказывания мне не очень понятны», - отметил президент Казахстана.

«Как говорится, на чью мельницу воду льют вот эти деятели, которые каким-то странным способом комментируют иногда будь то решения руководства Казахстана или события, которые происходят в нашей стране», - добавил он.

В последние несколько лет и особенно – с начала российского вторжения в Украину российские СМИ неоднократно выступали с критикой в адрес Казахстана. Один из российских пропагандистов – режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян – был объявлен в Казахстане нежелательной персоной. Его супруга, руководитель холдинга Russia Today Маргарита Симоньян была модератором сегодняшней дискуссии на Петербургском форуме.