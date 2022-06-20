В Алматы снова уточнили бюджет на 2022 год

Бюджет Алматы на 2022 год после уточнения составил 1 трлн 253,5 млрд тенге, сообщил руководитель управления финансов города Алмас Батанов на XХII сессии маслихата VII созыва.

«В целом уточнение бюджета проводится за счет перевыполнения доходной части бюджета на 64,3 млрд тенге; использование свободных остатков с предыдущего года 8,8 млрд тенге; внутреннего перераспределения бюджетных средств между администраторами бюджетных программ в сумме 15,1 млрд тенге. (...) Прошу поддержать данное уточнение бюджета - 1 трлн 253,5 млрд тенге», - сообщил Батанов во время сессии маслихата.

На социальную сферу после уточнения направят 36,7% расходов бюджета 2022 года, то есть около 32,4 млрд тенге. Из них на сферу образования предусмотрено 14,3 млрд тенге; на сферу здравоохранения - 6,5 млрд тенге; на социальную поддержку населения - 2,3 млрд тенге; на сферы культуры, спорта и туризма - 9,3 млрд тенге. Дополнительная потребность на сферу ЖКХ составляет 16,9 млрд тенге.

На благоустройство и озеленение города предусматривается 5,1 млрд тенге. В рамках городской программы по вырубке аварийных деревьев, сохранению и увеличению зеленого фонда на 2022-2026 годы запланирован снос 5 тыс. деревьев с последующей компенсационной посадкой на 50 тыс. деревьев. На эти цели предусматривается 1 млрд тенге. На текущий ремонт 16 зеленых зон, скверов и дворов с установкой спортивных площадок и МАФов в Алатауском, Алмалинском и Ауэзовском районах предусматривается 1,1 млрд. тенге. На развитие транспортной инфраструктуры направят 13,6 млрд тенге.

«С целью решения проблем подтопления улиц города предусмотрены средства на общую сумму 800 млн тенге на начало строительства и восстановления арычной сети и ливневой канализации с протяженностью 186,5 км. 6,3 млрд тенге будет направлено на приобретение 50-ти троллейбусов, что благоприятно скажется на повышение качества предоставления услуг общественным транспортом», - сказал также руководитель управления финансов.

В начале марта бюджет Алматы уже пересматривался с учетом восстановления города после январских событий. А в целом, по данным ревизионной комиссии, с середины декабря 2021 года его пересматривали пять раз.