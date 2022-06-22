Пожар в районе озера Талдыколь в столице полностью потушен – МЧС

Пожар в районе озера Большой Талдыколь в столице потушили сегодня в 6 утра, сообщает «Казинформ» со ссылкой на МЧС.

Напомним, что сообщение о возгорании по Коргалжинской трассе Есильского района столицы поступило пульт «101» 20 июня в 15:03. По прибытии пожарных было установлено, что на открытой территории в труднодоступной заболоченной местности горит камыш.

«Двое суток огнеборцы боролись с огнем. На тушение пожара было задействовано 86 сотрудников и 14 единиц техники. Воздушным судном МИ-8 произведено 27 сбросов воды (81 тонна воды). Пожар вчера в 18:53 локализован и сегодня в 05:55 полностью ликвидирован», - сообщили в МЧС.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Жертв и пострадавших нет. Площадь пожара составила 6,5 га.