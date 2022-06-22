В результате сильного землетрясения в Афганистане погибли по меньшей мере 250 человек

В результате сильного землетрясения магнитудой 6,1 в среду в провинции Пактика на юго-востоке Афганистана погибли по меньшей мере 250 человек, еще около 150 получили ранения, сообщает Русская служба ВВС.
По данным местных чиновников, число погибших, вероятно, будет увеличиваться.
«К сожалению, минувшей ночью произошло мощное землетрясение в четырех районах провинции Пактика. Погибли и ранены сотни наших жителей, разрушены десятки домов», - написал в Twitter представитель местных властей Билал Карими.
Толчки чувствовались на расстоянии более чем 500 км от границы страны, в том числе в Пакистане и Индии. По данным американских сейсмологов, землетрясение также ощущалось в Кабуле и столице Пакистана – Исламабаде.
Позднее Би-би-си обновили новость, в которой указывается как минимум о 280 погибших и более 600 раненых.