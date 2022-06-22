В результате сильного землетрясения в Афганистане погибли по меньшей мере 250 человек

В результате сильного землетрясения магнитудой 6,1 в среду в провинции Пактика на юго-востоке Афганистана погибли по меньшей мере 250 человек, еще около 150 получили ранения, сообщает Русская служба ВВС .

По данным местных чиновников, число погибших, вероятно, будет увеличиваться.

«К сожалению, минувшей ночью произошло мощное землетрясение в четырех районах провинции Пактика. Погибли и ранены сотни наших жителей, разрушены десятки домов», - написал в Twitter представитель местных властей Билал Карими.

Толчки чувствовались на расстоянии более чем 500 км от границы страны, в том числе в Пакистане и Индии. По данным американских сейсмологов, землетрясение также ощущалось в Кабуле и столице Пакистана – Исламабаде.

Позднее Би-би-си обновили новость, в которой указывается как минимум о 280 погибших и более 600 раненых.