На АНПЗ выявили превышение вредных выбросов

Департамент экологии по Атырауской области провел внеплановую проверку на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе. По результатам проверки выявлены факты превышения выбросов отравляющих веществ в атмосферу, сообщает «Казинформ» .

«В ходе проверки были взяты пробы сточных вод от стационарных источников ТОО “АНПЗ”, промышленных выбросов, а также пробы сброса на испарительную площадку “Тухлая балка” с целью проведения химического анализа. По результатам проверки установлен факт превышения предельно допустимых выбросов углекислого газа из котла №3 и оксида азота и диоксида азота из котла №4, расположенного в теплоэлектроцентрали», - сообщил заместитель руководителя областного департамента экологии Сырым Тлегенов.

Кроме того, выявлен факт выхода природного газа из светильников газораспределительных шкафов на территории НПЗ.

По словам Тлегенова, в отношении АНПЗ по выявленным фактам возбудили административное дело по статье 328 КоАП РК.