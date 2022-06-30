Пять новых больниц построят в Турксибском районе Алматы

В Турксибском районе Алматы построят пять новых больниц – по улице Айбасова, в микрорайонах «Нуршашкан», «Альмерек», «Кайрат» и на РВ-90. Нагрузка на медицинские учреждения выросла из-за прироста населения, рассказал аким города Ерболат Досаев во время встречи с жителями района.

«В текущем году подготовлена проектная документация по строительству врачебной амбулатории на 200 посещений по улице Айбасова. В третьем квартале 2022 года планируется начать строительство врачебной амбулатории на 100 посещений в микрорайон "Нуршашкан". Также будут разработаны ПСД на строительство двух амбулаторий по 200 посещений каждая в микрорайоне "Альмерек" и РВ-90. Также ведется разработка проектной документации на строительство поликлиники на 340 посещений в микрорайоне "Кайрат"», – сказал Досаев.

В 13-м военном городе планируется выкуп арендуемого здания для постоянного размещения в нем врачебной амбулатории городской поликлиники №20.

С учетом прироста населения, нагрузка на медучреждения увеличилась в два раза в микрорайонах «Нуршашкан», «Альмерек», и в 1,5 раза - в микрорайонах «Жас Канат» и «Кайрат».