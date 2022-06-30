Пять новых больниц построят в Турксибском районе Алматы

Нагрузка на медицинские учреждения в районе выросла
В Турксибском районе Алматы построят пять новых больниц – по улице Айбасова, в микрорайонах «Нуршашкан», «Альмерек», «Кайрат» и на РВ-90. Нагрузка на медицинские учреждения выросла из-за прироста населения, рассказал аким города Ерболат Досаев во время встречи с жителями района.
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