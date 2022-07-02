Власти Каракалпакстана назвали митинги в Нукусе попыткой захвата власти

Жокаргы Кенес (парламент), правительство и МВД Каракалпакстана в совместном заявлении назвали вчерашние митинги в Нукусе попыткой захвата власти в республики, передает Медиазона Центральная Азия.

В заявлении говорится, что «организаторы беспорядков» собрали людей на столичной площади перед административными зданиями. «Провокаторы, опираясь на собравшихся граждан, предприняли попытку овладеть данными государственными учреждениями и таким образом внести раскол в общество, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане», — говорится на сайте Жокаргы Кенеса.

При этом, утверждают власти, «отдельные нездоровые внешние силы из-за рубежа» пытались повлиять на развитие ситуации информационными вбросами и искажением событий.

Как стало изветсно из заявления МВД, силовики разогнали протестующих, «организаторы массовых беспорядков» были задержаны, в отношении них ведется расследование.

При этом в сообщении не указывается, сколько людей было задержано накануне и есть ли пострадавшие в результате столкновений митингующих с силовиками.

Издание «Хук» в телеграм-канале сообщило, что вечером 1 июля часть митингующих действительно направилась к зданию Жокаргы Кенеса. Отряд особого назначения МВД разгонял людей водометами, слезоточивым газом, резиновыми пулями, дымовыми шашками.