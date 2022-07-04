А состояние автобусного парка признано небезопасным
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Школьников в Казахстане перевозили с многочисленными нарушениями – Генпрокуратура
фото Жанары Каримовой

Генеральная прокуратура Казахстана проанализировала качество и безопасность предоставления учреждениями образования услуг по перевозке детей и выявила многочисленные нарушения, сообщается на сайте надзорного органа.

«Зафиксированы факты перевозки детей водителями с просроченными водительскими удостоверениями, без необходимой категории вождения и обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажирами. В отдельных регионах к перевозке школьников были допущены лица, ранее привлеченные к уголовной ответственности и не имевшие права работать с детьми», - говорится в сообщении.

Кроме этого, некоторые автобусы не проходили предрейсовый технический осмотр, а водители медицинское освидетельствование. В целом состояние автобусного парка, их материально-техническое оснащение (отсутствие огнетушителей, ремней безопасности, проблесковых маячков, табличек “Перевозка детей” и т.д.) признаны не соответствующими требованиям безопасности.

28 апреля генеральной прокуратурой в адрес министерства образования и науки внесен акт прокурорского надзора, по результатам рассмотрения которого за допущенные нарушения 93 лица (в том числе директора школ, заведующие детсадами, сотрудники акиматов) привлечены к дисциплинарной ответственности.

Сообщается, что уже начата работа по обновлению автопарка и обеспечению школ регионов автобусами для перевозки детей. По данным надзорного органа, всего акиматами планируется закупить 515 новых автобусов, часть из них – к предстоящему учебному году.

Вместе с тем министерством просвещения совместно с министерством внутренних дел проводятся проверки на предмет соблюдения прав учащихся на безопасные условия перевозки (школьным транспортом).

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