В Талдыкоргане вынесли приговор пятерым участникам январских событий

Подсудимые Б., С., А., С., Р. проходили по статьям 272 часть 2 (участие в массовых беспорядках) и 380 часть 1 (применение насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса. Суд установил, что обвиняемые, несмотря на введение чрезвычайного положения, участвовали в массовых беспорядках на центральной площади Талдыкоргана, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами и уничтожением имущества, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти. Все подсудимые искренне раскаялись в содеянном и попросили утвердить процессуальное соглашение.

Прокурор просил назначить каждому из подсудимых наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев, установить отбывание наказания в учреждении средней безопасности уголовно-исполнительной системы и назначить пробационный контроль на весь срок, признав назначенное наказание условным в соответствии со статьей 63 УК РК. Всем фигурантам суд назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с пробационным контролем на весь срок. Приговор в законную силу не вступил.