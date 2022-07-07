В Талдыкоргане вынесли приговор пятерым участникам январских событий

Всем фигурантам суд назначил условное наказание
Суд Талдыкоргана вынес приговор пятерым участникам январских событий, передает «Казинформ». По данным пресс-службы городского суда, они приговорены к условным срокам.
Еще по теме:
- В Актобе обвиняемым в захвате аэропорта во время январских событий вынесли приговор
- С началом январских событий власти Казахстана стали следить за активистами с помощью шпионского ПО - исследователи
- 15 сотрудников специальных и правоохранительных органов подозреваются в пытках задержанных после январских событий – Генпрокуратура
- Еще один участник январских событий в Шымкенте получил условный срок
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые