Суд назначил шесть лет лишения свободы Алибеку Иманбекову, обвиняемому в хищении оружия в Алматы

В понедельник, 11 июля, Алмалинский районный суд города Алматы приговорил Алибека Иманбекова, обвиняемого в хищении оружия во время январских событий, к шести годам лишения свободы. Об этом сообщила его адвокат Гульнара Жуаспаева на своей странице в Facebook .

Судебный процесс в отношении Алибека Иманбекова начался 26 мая, об этом сообщало радио «Азаттык». Его обвиняли в том, что во время январских событий он выкрал из магазина «Корган Центр» две единицы оружия с группой лиц по предварительному сговору. Уголовное дело в отношении Иманбекова было зарегистрировано по статье 291 ч.3, п.4 УК, максимальное наказание по ней составляет 12 лет лишения свободы.

По словам супруги Алибека – Баян Ширимбековой, он был задержан 11 января. Под давлением следователей и физическим насилием он подписал признание, что нашел охотничьи ружья на улице, но взял их для того, чтобы сдать полиции. «В суматохе с первого по десятое января в 102 не поднимали трубку», – говорит Ширимбекова. Поэтому, по ее словам, Иманбеков оставил ружья в парикмахерской, где работал его друг. Кроме того, в обвинительном акте написано, что ружья пригодны для стрельбы, но директор охотничьего магазина «Корган Центр», Дмитрий Николенко, это отрицает. Владелец утверждает, что в стволах были специальные вставки, закрученные спецключом, чтобы оружие не могло стрелять. Тем не менее, по его словам, криминалисты их выбивали и заряжали ружья.

Адвокат Иманбекова – Гульнара Жуаспаева в ходе судебного процесса подавала ходатайство о признании доказательств по делу недопустимым, так как приказ, согласно которому была проведена судебная экспертиза оружия, отсутствовал, а сама экспертиза была подписана двумя разными специалистами. Кроме того, в суд без уважительной причины не был вызван единственный свидетель, на этапе следствия давший показания против Иманбекова. Защита считает, что таким образ суд недостаточно исследовал доказательства.

Баян Ширимбекова живет с эпилепсией 15 лет. У них с супругом на попечении двое несовершеннолетних детей, а также восьмидесятилетняя бабушка, имеющая онкологическое заболевание. По этой причине супруга Иманбекова неоднократно подавала ходатайства о переводе его на домашний арест, однако суд не нашел оснований для изменения меры пресечения.

Как позднее сообщило радио «Азаттык», адвокат Иманбекова не согласна с решением суда и планирует подать апелляцию.