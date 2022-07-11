Жителям рекомендуют носить маски при посещении мест массового скопления людей
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Возвращаться к системе Ashyq в столице не планируют
фото с сайта столичного акимата

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля столицы Сархат Бейсенова сообщила, что возврат к системе Ashyq в связи с ухудшением эпидситуации не рассматривается.

«Учитывая рост заболеваемости COVID-19 в стране, неделю назад межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК принято решение принять дополнительные меры в случае перехода какого либо региона в “желтую” зону эпидемиологического риска, такие как перевод близких контактных лиц с больным на дистанционную форму работу, перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 и беременных на дистанционную форму работы», - ответила Бейсенова на запрос «Казинформ».

По ее словам, возврат к системе Ashyq и запрет на въезд или выезд из города не рассматривается. Жителям рекомендуют носить маски при посещении мест массового скопления людей и в городском общественном транспорте.

«Каждый человек и особенно лица с хроническими заболеваниями должны понимать риски и опасность для своего здоровья. Обращаясь к ним, рекомендую не посещать места массового скопления, носить маски и соблюдать все меры предосторожности. Лицам, которые не привились или же не ревакцинировались, еще раз напоминаю о важности и необходимости своевременной вакцинации для поднятия коллективного иммунитета», - добавила глава департамента.

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