Единую дорожную компанию на базе «КазАвтоЖол» и «Казахавтодор» создадут в Казахстане

В дорожной отрасли Казахстана проведут кардинальную реформу. В частности «КазАвтоЖол» и «Казахавтодор» будут объединены в единую дорожную компанию. Кроме того, в стране создадут специальную комиссию, которая должна будет расследовать все нарушения в дорожной отрасли за последние 10 лет. Всех виновных привлекут к ответственности, заявил в четверг в ходе расширенного заседания правительства президент Касым-Жомарт Токаев.

«Пришло время радикальной реформы в дорожной отрасли. В настоящее время в стране есть два основных оператора, которые следят за состоянием дорог и предоставляют услуги. Честно говоря, они оба выполняют одну и ту же работу, и количество рабочих больше, чем необходимо. Тем не менее, обоснованных нареканий со стороны граждан не становится меньше. Поручаю правительству объединить «КазАвтоЖол» и «Казахавтодор», и создать единую дорожную компанию Казахстана. В результате количество сотрудников будет сокращено», − заявил Токаев.

Он подчеркнул, что сферу необходимо возрождать комплексно. В частности, следует внедрить международные принципы FIDIC, которая «позволит эффективно управлять дорожной отраслью, рационально использовать бюджетные средства и снизить риск коррупции на всех уровнях».

«Многие против такой системы. Здесь нужна твердая позиция министра и соответствующего вице-премьера. Вообще по этому вопросу надо создать специальную комиссию. К нему следует добавить членов правительства, администрации президента, представителей правоохранительных органов, депутатов», − отметил президент.

Он поручил в течение полугода подготовить и представить предложения, направленные на исправление всех недостатков, включая коррупцию и лазейки.

«Это комиссия должна тщательно расследовать все нарушения, которые были допущены в прошлом, как минимум за 10 лет в строительстве дорог в нашей стране. Всех ответственных за плохое качество дорог в нашей стране следует привлечь к ответственности согласно закону», − заявил глава государства.

Говоря о качестве дорог в Казахстане, Токаев также отметил, что в стране есть все необходимые материалы для их строительства, но потенциал отечественного производства используется не полностью. При существующих трех заводах по производству битума наблюдается его нехватка в объеме 200 тыс. тонн. В этой связи он поручил правительству «тщательно дифференцировать процесс производства и потребления ресурсов, необходимых для дорожного строительства».

«Исходя из этого, необходимо открывать новые предприятия и модернизировать существующие», - сказал Токаев.

По мнению президента, необходимо создать конкурентную среду, в которой будут активно участвовать отечественные предприятия. Сейчас же ситуация такова, что с 2019 года в автодорожной отрасли заключены госконтракты на сумму 1,5 трлн тенге, 40% из которых выиграли иностранные компании.

«Мы поддерживаем наших зарубежных партнеров, рынок для них всегда открыт, но отечественные компании не принимают активного участия. Правительство должно создать конкурентную среду. Некоторым крупным компаниям не хватает ресурсов, но они все же выигрывают тендер и передают работу подрядчику. Такая ситуация повторяется каждый год», - констатировал президент.