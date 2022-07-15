За первое полугодие насилие в семье в отношении детей выросло на 15% – Аймагамбетов

Также зафиксирован рост сексуального насилия на 9%
Тамара Вааль, Власть
В Казахстане за первое полугодие отмечается снижение детских суицидов на 38%, однако на 15% выросло насилие в семье в отношении детей, заявил в пятницу в ходе заседания правительства министр просвещения Асхат Аймагамбетов.
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