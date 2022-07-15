Также зафиксирован рост сексуального насилия на 9%
За первое полугодие насилие в семье в отношении детей выросло на 15% – Аймагамбетов
ФОТОГРАФИЯ UNICEF KYRGYZSTAN

Тамара Вааль, Власть

В Казахстане за первое полугодие отмечается снижение детских суицидов на 38%, однако на 15% выросло насилие в семье в отношении детей, заявил в пятницу в ходе заседания правительства министр просвещения Асхат Аймагамбетов.

«Уровень детских суицидов снизился на 13% в 2015-2021 годах. По итогам шести месяцев текущего года уровень самоубийств среди детей и подростков снизился на 38% по сравнению с прошлым годом. Однако это по-прежнему очень большая проблема», - заявил Аймагамбетов.

По его словам, в результате воспитательной работы и предоставления учащимся дополнительного образования преступность среди детей снизилась на 18%. Однако вырос уровень преступности против детей со стороны взрослых.

«Насилие в семье в отношении детей увеличилось на 15%, сексуальное насилие – на 9%. Для решения этих задач будет разработан комплексный план обеспечения безопасности детей», - сообщил глава Минпросвещения.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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