Агентство финмониторинга сообщило о пресечении деятельности группы рейдеров

Четверо участников группы – Тимур Танашев, Рауан Бабаев, Ансар Алтыбасаров и Дастан Абижанов – были задержаны 14 июля, а позднее арестованы судом на два месяца, указывается в сообщении АФМ.

Суд также заочно арестовал еще одного человека – Елдоса Коспаева и объявил его в розыск.

Кроме того, подозреваемыми по делу признаны Айдос Коспаев и Руслан Шалин, говорится в сообщении АФМ.

По данным агентства КазТАГ, как минимум, один из участников группы – объявленный в розыск Елдос Коспаев – связан с Болатом Назарбаевым, младшим братом бывшего президента Казахстана. Сам Болат Назарбаев вместе с бывшей супругой Майрой Курмангалиевой ранее также был обвинен в рейдерстве, его процессуальный статус по тому делу неизвестен.