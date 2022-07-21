Агентство финмониторинга сообщило о пресечении деятельности группы рейдеров

Четверо арестованы, еще один объявлен в розыск
Агентство финансового мониторинга (АФМ) сообщило о пресечении деятельности группы, подозреваемой в рейдерских захватах.
Еще по теме:
- Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении средств для ремонта объектов Универсиады
- До 300 человек собралось на митинг против утильсбора в Алматы
- Возвращение собственности государству по договору дарения не может быть оспорено в судах, уверен глава Минюста
- Сатыбалды вернул государству 28,8% акций «Казахтелекома»
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые