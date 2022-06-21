Агентство финмониторинга подтвердило расследование о рейдерстве в адрес Болата Назарбаева

Ведомство не уточнило, определило ли оно уже подозреваемых
Агентство финансового мониторинга накануне вечером подтвердило, что начало расследование по жалобе бизнесмена, сообщившего, что его компанию у него отнял Болат Назарбаев, младший брат бывшего президента Казахстана.
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