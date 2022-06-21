Агентство финмониторинга подтвердило расследование о рейдерстве в адрес Болата Назарбаева

Агентство финансового мониторинга накануне вечером подтвердило, что начало расследование по жалобе бизнесмена, сообщившего, что его компанию у него отнял Болат Назарбаев, младший брат бывшего президента Казахстана.

17 июня из прокуратуры Алматы в департамент экономических расследований «поступило заявление гр. Какенова Н. о рейдерском захвате ТОО «KARUAN», говорится в сообщении АФМ.

«Доводы, указанные в заявлении, подлежат проверке, по результатам которой будет дана правовая оценка», - указывается в нем.

При этом ведомство не уточнило, есть ли по делу уже подозреваемые и допрошены ли все участники.

Накануне журналист-расследователь Михаил Козачков сообщил, что бизнесмен Нурша Какенов обвинил Болата Назарбаева и одну из его бывших неофициальных жен Майру Курмангалиеву в рейдерстве. Он утверждает, что Назарбаев и Курмангалиева отобрали у него долю в компанию Karuan, свои потери он оценил в 150 млн.

Болат Назарбаев - младший брат бывшего президента Казахстана. С начала 1990-х он активно занимается разнообразным бизнесом - от рынков до добычи полезных ископаемых. При этом в начале этого года сразу несколько принадлежавших ему компаний сменили официальных владельцев. Сам Назарбаев на публике с январе не появлялся.