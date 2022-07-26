Законопроект о противодействии торговле людьми разработают в Казахстане в 2023 году - МВД

В министерстве внутренних дел планируют в сентябре представить концепцию законопроекта «О противодействии торговле людьми», а окончательный документ внести в парламент в апреле 2023 года. Об этом во вторник в ходе круглого стола в службе центральных коммуникаций сообщил и.о.начальника департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Канат Нурмагамбетов.

«Одним из основных направлений на сегодня является разработка законопроекта «О противодействии торговле людьми». Многие положения, ратифицированные в международных конвенциях в сфере прав человека и борьбы с торговлей людьми, имплементированы в национальное законодательство. Вместе с тем отдельный закон в стране не принят…. Сроки разработки концепции - сентябрь 2022 года, а проект закона - апрель 2023 года», - сообщил Нурмагамбетов.

По его словам, законопроект направлен на создание правовых и организационных основ государственной политики в сфере противодействия торговли людьми, определения уполномоченных органов, урегулирование вопросов межведомственной координации и взаимодействия, обеспечение защиты несовершеннолетних потерпевших. А также на оказание помощи иностранным жертвам торговли людьми, выполнение международных обязательств в Республике Казахстан и другие.