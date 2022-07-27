За полгода в Казахстане возбудили 57 уголовных дел по фактам торговли людьми

По ее данным, в 2021 году было возбуждено 103 уголовных дела, в 2020-м — 100 уголовных дел.

Уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова на брифинге отметила: проблемой является то, что «не всегда при расследовании выявляются доказательства, которые относятся к торговле людьми».

«Один из признаков торговли людьми — нарушение трудового законодательства. Это неоказание своевременной социальной помощи. [Жертвами] были по сути невидимые для государства граждане. После выявления преступления речь идет не только о наказании, но и о том, чтобы легализовать этих людей [жертв], оказать им помощь. У нас в плане уголовного наказания предусмотрены меры наказания достаточно четкие и жесткие. Но нет комплексного оказания помощи», — сказала Азимова.

Согласно докладам о ситуации с торговлей людьми в Казахстане, преступники заманивают людей предложениями о работе, а затем используют в целях сексуальной эксплуатации и принудительного труда в сельском хозяйстве, строительстве и других секторах.

Секретарь Комиссии по правам человека при президенте Казахстана Тастемир Абишев отметил, что в сельских местностях учителя, врачи и сотрудники акиматов должны быть обучены, чтобы могли идентифицировать и выявлять жертв торговли людьми.

Также комиссия по правам человека в своем последнем докладе рекомендовала правительству Казахстана усилить работу государственных инспекторов труда для выявления и идентификации жертв торговли людьми, особенно в части трудовой эксплуатации.

«[Госинспекторы] должны сыграть первую роль. Но, к сожалению, у нас инспекторы находятся в двойном подчинении: у министерства труда и местных акиматов. И многие инспекторы труда занимаются несвойственными им функциями», − пояснил Абишев.

По данным МВД республики, в Казахстане в 2022 году было возбуждено пять уголовных дел по факту трудовой эксплуатации. Дела находятся на стадии расследования. В 2020 году жертвами трудовой эксплуатации был признан 21 человек, в 2021-м — четверо.

По словам уполномоченного по правам человека в Казахстане, в стране, даже если выявляют жертв трудовой эксплуатации, остается нерешенным вопрос их трудовой занятости, восстановления документов. Азимова считает, что установленный срок на оказание помощи жертвам торговли людьми, у которых нет удостоверяющих личность документов, должен быть минимальным, в противном случае, предупреждает она, жертвы «могут потеряться».

Говоря о документах людей из уязвимых групп, председатель фонда «Коргау-Астана» Анна Рыль добавила, что при объезде маленьких сел находили семьи, где несколько человек живут без документов долгие годы. Среди них, по ее утверждению, есть граждане Казахстана, а также граждане России, переехавшие в Казахстан после распада СССР и другие иностранцы.

Директор общественного объединения «Правовой центр женских инициатив "Сана Сезiм"» Шахноза Хасанова сообщила, что к этому дню в трех областях Казахстана созданы мобильные группы для «проактивной идентификации жертв торговли людьми». По ее словам, работа заключается в том, чтобы специалисты, знающие методы выявления жертв торговли людьми, выезжали в отдаленные районы и на местах выявляли жертв, а не находились в ожидании поступления к ним обращений.

Также на брифинге по запросу корреспондента Азаттыка привели статистику жертв сексуальной эксплуатации. По данным МВД, в 2021 году жертв сексуальной эксплуатации было выявлено — 16, в 2020-м — 67, в 2019-м — 35.

«Один из фактов вывоза граждан за рубеж был в Бахрейн. В последний год также вывозили в Турцию, ОАЭ, но в основном превалирует внутренний трафик», — заключила Кошербаева.