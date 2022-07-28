86 акимов и их замов оштрафованы за слабую работу по ликвидации свалок

86 должностных лиц − акимов и их заместителей − оштрафовали за слабую работу по ликвидации свалок. В целом по республике уровень их ликвидации составил всего 36%, сообщает пресс-служба министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

С начала года космическим мониторингом «Қазақстан Ғарыш Сапары» зафиксировано 3 411 мест несанкционированных свалок, из которых ликвидировано 1243 мест. Наибольшую активность в работе по ликвидации проявили Карагандинская, Кызылординская области и город Шымкент.

В целом по республике уровень ликвидации составил 36%. Низкая активность по устранению свалок наблюдается в ВКО, Мангистауской, Атырауской и Жамбылской областях.

«За слабую работу по ликвидации свалок Департаментами экологии привлечены к административной ответственности 86 должностных лиц (акимы и замакимов) с наложением взыскания в виде штрафа на общую сумму более 7 млн. тенге», − говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, 2-3 июля департаменты экологии организовали рейды в места рекреации. Они провели профилактические и разъяснительные работы с населением об обращения с производственными отходами, а также раздали памятки, напоминающие о бережном отношении к окружающей среде.

Для повышения осведомленности действуют мобильные приложения WasteEdit и Wasteviewer.

Информацию также можно просматривать на сервисах «Қазақстан Ғарыш Сапары» и в мобильном приложении «Oko KZ».