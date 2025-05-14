Промышленная зона Кентау признана зоной чрезвычайной экологической ситуации

Режим ЧС введен до 2075 года на участке площадью 900 га
Министр экологии и природных ресурсов подписал приказ об объявлении зоной чрезвычайной экологической ситуации территории промышленной зоны города Кентау Туркестанской области.
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