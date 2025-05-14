Режим ЧС введен до 2075 года на участке площадью 900 га
Промышленная зона Кентау признана зоной чрезвычайной экологической ситуации
Архивное фото Данияра Мусирова

Министр экологии и природных ресурсов подписал приказ об объявлении зоной чрезвычайной экологической ситуации территории промышленной зоны города Кентау Туркестанской области.

«Срок действия зоны чрезвычайной экологической ситуации территории промышленной зоны площадью 900 га, прилегающей к городу Кентау Туркестанской области с севера, – до 1 января 2075 года», - говорится в приказе.

В связи с этим акимату Туркестанской области поручено ввести ограничения на въезд и выезд, запретить новое строительство и расширение производств, при необходимости организовать отселение, а также установить запреты на размещение курортных и экологически опасных объектов и любую деятельность, представляющую угрозу окружающей среде.

Также поручено разработать мероприятия по стабилизации экологической ситуации в промышленной зоне Кентау и обеспечить постоянный экологический мониторинг в зоне ЧС.

При этом уточняется, что на указанной территории население не проживает.

В ноябре прошлого года аким Туркестанской области сообщал, что комиссии из министерств здравоохранения и экологии провели исследования и фактически признали, что город Кентау в Туркестанской области может быть признан зоной экологического бедствия. Такое решение дает возможность жителям получать надбавку к зарплате, однако на это нужно 6 млрд тенге.

Виктория Натачиева
Виктория Натачиева
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