Дифференцированные ставки платы за цифровой майнинг установили в Казахстане

С 1 января 2023 года казахстанские майнеры будут платить за один киловатт электроэнергии от 1 до 25 тенге. Такие ставки установлены новыми поправками в Налоговый кодекс, сообщили во вторник в комитете государственных доходов.

«В соответствии с новой редакцией статьи 606-3 Налогового кодекса размер ставки платы за цифровой майнинг будет зависеть от стоимости одного киловатт/часа электроэнергии. При использовании дешевой электроэнергии будет применяться высокая ставка платы, верхняя шкала которой достигает 25 тенге. В случае использования дорогой электроэнергии стоимостью за один киловатт/час – от 24 тенге и выше будет применяться минимальная ставка платы в размере 1 тенге», - сообщили в комитете госдоходов.

Кроме того, при использовании возобновляемых источников энергии, произведенной на собственных электростанциях, ставка платы будет составлять 1 тенге за киловатт/час потребленной электрической энергии, при использовании собственной электрической энергии плата исчисляется по ставке 10 тенге за один киловатт/час. А при отсутствии контрольных приборов учета объема потребления электрической энергии или нахождении их в неисправном состоянии плата исчисляется по ставке 25 тенге за киловатт/час.

«В данном случае объем потребленной электрической энергии рассчитывается из расчета круглосуточного потребления максимальной мощности электрической энергии», - объяснили в пресс-службе КГД.

Здесь также отметили, что при одновременном наличии нескольких оснований применения различных ставок платы будет применяться наиболее высокая ставка платы.

Напомним, 11 июня президент подписал поправки в Налоговый кодекс. Согласно поправкам, с 1 января 2023 года будет применяться прогрессивная шкала ставки платы за цифровой майнинг.