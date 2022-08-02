​Поселок Габидена Мустафина в Карагандинской области уже долгое время испытывает проблемы с электричеством

Жители поселка Габидена Мустафина Бухаржырауского района Карагандинской области долгие годы испытывают проблемы с электричеством. Весь последний месяц они остаются без света. Местные власти и сопровождающее сети ТОО«Жарык», по словам сельчан, бездействуют и не дают точную информацию о том, когда будет закончен ремонт, сообщает издание ekaraganda.kz .

«Свет могут включить на одну минуту в день... У нас продукты портятся, связи нет. <...> Слова акима по поводу ситуации с отсутствием света были следующие: “Документы по передаче комплектных трансформаторных подстанций не в порядке. В связи с этим вашу [железнодорожную] станцию [Нура] не подключат к свету”. Местные жители уже 20 лет с этой проблемой, но акимат бездействует, КТП по станции никому не передали... Двадцать первый век на дворе – включите свет на станции Нура!», − говорится в письме жителей поселка.

Исполняющая обязанности акима поселка Айгуль Нургалиева подтвердила, что проблемы по линии электропередач на улице Привокзальной действительно есть. Эта линия была бесхозной, затем ее передали на баланс аппарата акима поселка. Однако для ее обслуживания не имеется трудовых единиц, включая машину или аппаратуру, которые позволили бы в полную силу обслуживать линию.

Прошедшие субботу и воскресенье жители, по словам чиновницы, действительно провели без света. Однако собственными силами администрация поселка приобрела для жителей изоляторы, нашли электрика, и подача света возобновлена.

«На прошлой неделе прошло заседание бюджетной комиссии, где нам одобрили строительство линии, потому что сделана только ее часть – осталось сделать еще около 5,5 километров. Нужно продолжить установку железобетонных опор, поскольку нынешние – деревянные. Линия изношена на 90%, и любой дождь или сильный ветер оставит жителей поселка без света», − добавила и.о. акима поселка.

Выделение средств из бюджета уже одобрили. Теперь руководство поселка ожидает проведения конкурса для выбора подрядчика. В акимате Бухаржырауского района уточнили, что конкурс объявят в течение недели, примерные итоги процедур подведут через 45-50 дней, после чего начнутся строительные работы. Когда линия будет построена, ее планируют передать в доверительное управление ТОО «Жарык», у которой есть работники и техника для ее обслуживания.