Профильное ведомство выявило коррупционные риски практически по всем направлениям транспортного контроля

Руководство министерства индустрии и инфраструктурного развития и агентства по противодействию коррупции обсудили результаты анализа коррупционных рисков в сфере транспортного контроля. Как заявил руководитель 1-ой службы агентства Марат Ахметов, практически во всех направлениях выявлены коррупционные риски.

В частности, это недостаточная автоматизация контроля и оказываемых услуг, что приводит к «манипулированию данными и уводу виновных лиц». В итоге, по данным агентства, 90% транспорта остается вне госрегулирования, а ежегодные потери бюджета в виде сбора и штрафов могут составлять более 10 млрд тенге.

Также отмечены «махинации с иностранными бланками разрешений»: пятью группами получено 2 тысяч разрешений, а возвращено в инспекцию всего 4%, что свидетельствует о их перепродаже. Также выявлено 54 оператора, выдавших в прошлом году 435 тысяч фиктивных диагностических карт.

«Это стало возможным из-за несовершенства автоматизации и информационных систем», - уверены в антикоре.

Кроме этого, выявлено несовершенство системы субсидирования железнодорожных перевозчиков и обеспечения безопасности судоходства.

«Конкурсы по определению перевозчиков проводятся по бумажным заявкам. Субсидии выплачиваются на основании прогнозных показателей. В итоге перевозчики “подводят” свои затраты под прогнозные суммы, завышая статьи расходов. В целях обеспечения безопасности судоходства РГКП “Казахстан су жолдары” ежегодно выделяется по 9 млрд тенге, при этом отсутствует надлежащий расчет необходимости этих средств», - указывается в сообщении.

Также не обеспечена ответственность руководящего состава комитета транспортного контроля и инспекций за провалы в вопросах профилактики коррупции. Как отмечает антикоррупционная служба, безнаказанность руководителей создает условия для коррупции.

«Практически при каждом руководителе совершены коррупционные преступления со стороны его подчиненных, были и провалы в работе, при этом должных мер руководством министерства к ним не приняты», - констатировали в ведомстве.

Помимо этого, работа комитета транспортного контроля ориентирована на борьбу с последствиями – количество привлеченных лиц, взысканных штрафов и сборов, без концентрации на профилактику правонарушений.

По договоренности сторон было принято решение о проведении широкомасштабного обсуждения итогов анализа позже в августе с участием общественности и различных ассоциации. В целом же по результатам анализа в комитете транспортного контроля подготовлено более 100 рекомендаций по устранению причин и условии способствующих коррупции.