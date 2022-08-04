Выплаты пострадавшему в ходе январских событий бизнесу освобождены от уплаты налогов до конца года – КГД

Денежная помощь в виде компенсации от государства, полученная предпринимателями, понесшими убытки во время январских событий, освобождается от уплаты подоходного налога, сообщили в комитете государственных доходов министерства финансов.

«Законом Республики Казахстан от 11 июля 2022 года №135-VII ЗРК внесены изменения и дополнения в Налоговый кодекс, которые регламентируют порядок налогообложения при возмещении имущественного вреда, причиненного в период действия чрезвычайного положения. Новый подпункт 28) пункта 1 статьи 241 Налогового кодекса предусматривает исключение из совокупного годового дохода (корректировка СГД) суммы денег, полученных субъектом малого и среднего предпринимательства на возмещение имущественного вреда, причиненного в период действия чрезвычайного положения. Норма временная и действует с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года», - говорится в сообщении.

Также подпункт 17) пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса дополнен новым абзацем, предусматривающим исключение из доходов, подлежащих обложению индивидуальным подоходным налогом, выплаты за счет средств в виде возмещения имущественного вреда, причиненного в период действия чрезвычайного положения. Норма введена ретроспективно, с 1 января 2022 года.

Таким образом, субъекты малого и среднего бизнеса вправе корректировать совокупный годовой доход в случае получения возмещения имущественного вреда, причиненного в период чрезвычайного положения, отметили в КГД. Однако эту корректировку можно применять, если есть решение соответствующей комиссии и субъект включен в ее реестр.

Кроме того, внесено дополнение в подпункт 2) пункта 2 статьи 404 Налогового кодекса в части неприменения корректировки суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет (уменьшения зачета) в случае порчи, утрате товаров также в период чрезвычайного положения. Дополнение вводится в действие с 1 января 2022 года. При этом есть требование по наличию у предпринимателей документов, подтверждающих факт порчи, утраты товара в результате чрезвычайной ситуации или в период чрезвычайного положения, и отражения этих сведений в налоговом регистре.

«Таким образом, в случае получения субъектом малого и среднего предпринимательства денег на возмещение имущественного вреда, причиненного в период действия чрезвычайного положения, по решению комиссии, созданной местным исполнительным органом, при включении такого субъекта в реестр, формируемый указанным местным исполнительным органом, получатель денег производит корректировку суммы НДС, ранее отнесенного в зачет по таким товарам. При этом сумма корректировки НДС, относимого в зачет, отражается в декларации по НДС за налоговый период, в котором наступил случай порчи, утраты товара», - пояснили в комитете госдоходов.