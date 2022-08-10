На Кашагане возобновили производство нефти

«Оператор Северо-Каспийского проекта сообщает о постепенном возобновлении производства в ночь с 9 на 10 августа. Ожидается, что данные работы будут сопровождаться ограниченным сжиганием газа на морском и наземном комплексах в рамках соответствующих разрешений», - говорится в сообщении.

Сжигание газа является стандартным процессом в ходе возобновления таких сложных производственных операций, к которым относится разработка месторождения Кашаган, и будет проводиться в прерывистом режиме в течение ограниченного количества времени.

3 августа из-за утечки газа на территории производственного участка было остановлено производство нефти на месторождении Кашаган. 4 августа в Каспийском трубопроводном консорциуме сообщили, что через КТК значительно снижен общий объем перекачки нефти. Это связано с ремонтом на Тенгизском месторождении и остановкой производства нефти на Кашагане.