Сжигание газа пока будет ограниченным
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На Кашагане возобновили производство нефти
фото с сайта azh.kz

На месторождении Кашаган постепенно возобновлено производство нефти, сообщила пресс-служба оператора Северо-Каспийского проекта (NCOC).

«Оператор Северо-Каспийского проекта сообщает о постепенном возобновлении производства в ночь с 9 на 10 августа. Ожидается, что данные работы будут сопровождаться ограниченным сжиганием газа на морском и наземном комплексах в рамках соответствующих разрешений», - говорится в сообщении.

Сжигание газа является стандартным процессом в ходе возобновления таких сложных производственных операций, к которым относится разработка месторождения Кашаган, и будет проводиться в прерывистом режиме в течение ограниченного количества времени.

3 августа из-за утечки газа на территории производственного участка было остановлено производство нефти на месторождении Кашаган. 4 августа в Каспийском трубопроводном консорциуме сообщили, что через КТК значительно снижен общий объем перекачки нефти. Это связано с ремонтом на Тенгизском месторождении и остановкой производства нефти на Кашагане.

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