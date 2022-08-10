280 тонн бензина АИ-95 пытались вывезти из Казахстана в Узбекистан – АФМ

Агентство по финансовому мониторингу продолжает пресекать незаконный вывоз нефтепродуктов из Казахстана в рамках исполнения поручения президента. В среду ведомство сообщило, что пресечен вывоз 280 тонн бензина АИ-95 в Узбекистан.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента АФМ по Павлодарской области пресечена попытка незаконного вывоза бензина марки АИ-95 отечественного происхождения в Узбекистан. Задержаны 5 вагонов-цистерн с бензином в объеме 280 тонн на сумму почти 90 млн тенге, задекларированные под видом присадки топливной антидетонационной», - говорится в сообщении.

Согласно заключению специалистов, образцы, взятые из железнодорожных цистерн, являются бензином марки АИ-95 экологического класса К-4.

По информации агентства по финансовому мониторингу, «по условиям контракта в общем планировалось вывезти из страны 50 тыс. тонн в пользу иностранной компании на общую сумму 45 млн долларов США».

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается.