280 тонн бензина АИ-95 пытались вывезти из Казахстана в Узбекистан – АФМ

Всего планировалось вывезти из страны 50 тыс. тонн бензина на $45 млн
Агентство по финансовому мониторингу продолжает пресекать незаконный вывоз нефтепродуктов из Казахстана в рамках исполнения поручения президента. В среду ведомство сообщило, что пресечен вывоз 280 тонн бензина АИ-95 в Узбекистан.
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