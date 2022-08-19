Он также поручил ускорить создание подразделений центра по правам ребёнка
Комплексный план защиты детей от насилия должен быть разработан к концу сентября - Тугжанов
Фото Данияра Мусирова

Комплексный план по защите детей от насилия с конкретными индикаторами и результатами должен быть готов к 30 сентября. Такое поручение дал заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов в пятницу в ходе республиканской августовской конференции педагогов.

«Вопрос безопасности детей в школах имеет особую важность. Глава государства указал на недопустимый рост фактов насилия в отношении детей. В срок до 30 сентября необходимо разработать комплексный план по защите детей от насилия с конкретными индикаторами и результатами», - поручил Тугжанов.

Кроме того, совместно с национальным центром по правам человека акиматам, по его словам, нужно ускорить создание территориальных подразделений Наццентра по правам человека и ребенка.

Вице-премьер также заявил, что не все объекты образования сегодня соответствуют требованиям безопасности. В этой связи акиматам поручено «в кратчайшие сроки принять все меры для обеспечения безопасности наших детей», в частности, обеспечить соблюдение требований по привлечению к охране школ лицензированных организаций.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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