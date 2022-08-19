​Токаев не видит оснований для «пессимистических прогнозов» по развитию сотрудничества Казахстана с Россией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи заявил, что не видит оснований для «пессимистических прогнозов» по развитию сотрудничества между странами. Сам он, будучи главой государства, настроен на то, чтобы придать «дополнительную динамику» отношениям двух стран.

«В целом, есть все основания быть удовлетворенным тем, как развивается наше сотрудничество. <…> Каких-то оснований, чтобы высказывать пессимистические прогнозы в отношении нашего будущего сотрудничества, конечно же, нет. Я лично, как президент Казахстана, настроен на то, чтобы придать дополнительную динамику нашему сотрудничества во всех сферах», − подчеркнул Токаев.

По его словам, Казахстан и Россия имеют взаимоотношения стратегического партнерства, и в этом году отмечают 30-летие дипломатических отношений и 30-летие договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Помимо этого, страны сотрудничают в торгово-экономической плоскости: в 2021 году объем торговли между Казахстаном и Россией составил $24,5 млрд. По показателю товарооборота Россия для Казахстана занимает первое место.

«В этом году торговля развивается достаточно успешно. Мы активно взаимодействуем на основных площадках ООН и других международных институтов. В этом году Казахстан председательствует в Содружества независимых государств. В октябре будет саммит стран-участниц СНГ. <…> Это, действительно, одно из приоритетных направлений нашего сотрудничества», − добавил президент Казахстана.

Путин также отметил важность этого года в свете 30-летия со дня установления дипломатических отношений. «К этой дате запланирован целый ряд различных мероприятий. У нас активно работают наши министерства, ведомства. Межправкомиссия работает активно, министерства иностранных дел, министерства обороны вместе готовят различные мероприятия, в том числе и совместные учения в рамках ОДКБ и так далее. Товарооборот растет, в прошлом году он вырос на 34,4%, в этом году почти на 9%. Растут инвестиции с обеих сторон: российские в Казахстан достигли $17 млрд, казахстанские в Россию − примерно $4,5 млрд. <...> У нас и крупные проекты хорошие развиваются, работа в высокотехнологичных сферах, в том числе в космосе. По всем направлениям работа движется достаточно активно, в позитивном ключе. Рад, что наши встречи придают дополнительные импульсы к развитию нашего стратегического партнерства », − сказал Путин.