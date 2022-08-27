В Алматы пройдет выставка памяти художника Владимира Твердохлебова

1 сентября в 15.00 в «Зимнем саду» Гылым ордасы (Дом ученых) откроется выставка памяти художника-монументалиста Владимира Твердохлебова, скончавшегося 25 июля этого года в возрасте 85 лет. Вернисаж продлится всего два дня.

В начале 80-х годов художник-монументалист Владимир Твердохлебов занимался оформлением Дома ученых, там до сих пор сохранились его мозаики — римские и единственная в Казахстане флорентийская, витраж из цветного литого стекла, и, как недавно обнаружилось, гобелены. Во время выставки будет редкая возможность увидеть мозаики и витраж, которые скрыты от глаз публики. Кроме того, на вернисаже будут представлены живописные работы Владимира Твердохлебова. Организаторы обещают на выставке анонсировать культурное начинание, которое заинтересует ценителей искусства.

1 сентября в 15.00 состоится торжественное открытие, 2 сентября выставка будет работать с 10.00-17.00. Адрес: «Зимний сад» Гылым ордасы (Дом ученых) НАН РК, 5 этаж, ул. Курмангазы, 29.

Владимир Твердохлебов родился в Краснодарском крае в России, с 1962 по 1967 год учился в Ленинградском Высшем художественно-промышленном училище имени В. Мухиной, после переехал в Казахстан, где стал одним из основоположников монументального искусства. Он автор многих работ, например, фонтана «Восточный календарь», мозаики на фасаде гостиницы «Алматы», одна из поздних его работ «Дракон» была уничтожена в апреле прошлого года.