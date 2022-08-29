Митинги за снижение пенсионного возраста для женщин проходят в нескольких городах Казахстана

В понедельник в столице, Шымкенте, Актобе и Костанае проходят митинги за снижение пенсионного возраста для женщин, сообщают корреспонденты «Власти» и региональные издания. Собравшиеся требуют снизить его до 58 лет.

В Алматы митинг не был согласован городской администрацией, вместо этого женщинам предложили встречу с депутатами в актовом зале университета «Туран». На встречу собралось до 50 женщин, сообщают корреспонденты «Власти». Они выразили недовольство тем, что акимат не разрешил им провести мирное собрание.

В последние две недели акимат постоянно отдает площадь, отведенную по решению маслихата, для проведения митингов, под ярмарки сельскохозяйственной продукции. На другой площадке идет ремонт.

В столице собравшиеся на санкционированный митинг женщины обратились к президенту с требованием вернуть женщинам право выходить на пенсию в 58 лет без учета стажа работы, сообщает корреспондент «Власти». Они потребовали, чтобы депутаты мажилиса и сената немедленно внесли этот вопрос на рассмотрение.

В Костанае на площади Целинников собралось более ста женщин, сообщает региональный портал «Наша газета». Митинг был согласован акиматом. Женщины исполнили гимн своего движения и развернули плакаты с лозунгами «Пенсионный возраст повысили, а работой не обеспечили» и «Пенсионный возраст для женщин 63 года – геноцид женщин».

В Шымкенте более трех десятков женщин вышли на митинг на площади Наурыз с плакатами «Требуем вернуть прежний возраст выхода на пенсию в 58 лет», «Тек әйелдердің зейнет жасын көтеру - Конституцияны бұзу» («Повышение пенсионного возраста только для женщин – нарушение Конституции»), сообщает «Радио Азаттык». Согласованная акция сопровождается концертом, полиция наблюдает со стороны.

«Азаттык» также сообщает, что согласованный митинг с теми же требованиями начался в полдень перед зданием акимата района Алматы в Актобе. На акцию собрались около полусотни женщин. Участницы митинга поднимают вопрос о нарушении их конституционных прав.

Накануне «Движение женщин Казахстана за снижение пенсионного возраста до 58 лет» объявило о том, что согласованные акции должны пройти в столице, Шымкенте, Актобе, Семее, Костанае, Житикаре, Рудном и в поселке Карабалык Костанайской области. В Таразе, Туркестане, Алматы, Кызылорде, Карагандинской области, Павлодаре и Лисаковске планировались встречи с представителями акимата, депутатами маслихатов, партий «Аманат» и НПК, управлений здравоохранения и координации занятости.

С 1 января 2018 года пенсионный возраст женщин ежегодно повышается на на шесть месяцев. К 2027 году он должен сравняться с порогом для мужчин, который равен 63 годам. С начала 2022 года возраст выхода на пенсию для женщин достиг 60,5 лет.