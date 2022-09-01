​Токаев объявил о проведении президентских выборов осенью 2022 года

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу, объявил о проведении президентских выборов осенью 2022 года. При этом в конституции появится норма о том, что президент может избираться лишь на один срок длительностью 7 лет.

«В современных геополитических условиях нужно последовательно укреплять свою государственность, твердо следовать курсу реформ и обновлениям. В своих действиях мы должны быть предельно прагматичными и исходить из долгосрочных интересов страны. Крайне важно сохранить набранный темп реформ, решить все политические вопросы, не откладывая в долгий ящик. Для этого нужно рационально выстроить электоральные циклы. Как вы знаете, очередные выборы президента должны состояться в 2024, а парламента в 2025 году. Считаю необходимым приступить к комплексной перезагрузке государственных институтов в соответствии с новой стратегией. Политическая традиция, когда власть держала свои планы в секрете от общества должна уйти в прошлое. Поэтому сегодня я намерен всенародно представить график будущих избирательных кампаний. Предлагаю осенью 2022 года провести внеочередные президентские выборы», − заявил Токаев.

Он также анонсировал, что в Конституции будет закреплена норма о том, что президент имеет право избираться только на один срок без права переизбрания, при этом его длительность необходимо увеличить до 7 лет.

«Для успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ, направленных на построение справедливого Казахстана требуется новый мандат доверия народа. Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов пойти на досрочные президентские выборы, даже несмотря на сокращение собственного срока полномочий».

Наряду с этим Токаев анонсировал проведение выборов депутатов мажилиса и маслихатов в 2023 году, после чего будет сформировано новое правительство: «С 2023 года будет осуществлена перезагрузка и обновление всех основных политических институтов президента, парламента и правительства. Мы строим справедливый Казахстан с открытой конкуренцией, явными возможностями для каждого, равными возможностями для каждого. Принципиально важно осуществлять масштабные политические преобразования в режиме транспарентности, честности, взаимного доверия. Публичное обнародование сроков и последовательности нового электорального цикла, отвечают принципам открытости принятия решений. Все эти шаги поэтапно наполняют реальным содержанием нашу главную форму - сильный президент, влиятельный парламент, подотчетное правительство».