Минюст рассчитывает закончить ревизию уголовного законодательства до конца 2023 года

Ревизию уголовного и уголовно-процессуального законодательства Казахстана министерство юстиции планирует завершить до конца 2023 года, сообщил в субботу в ходе заседания правительства глава ведомства Канат Мусин.

«Что касается ревизии уголовного и уголовно-процессуального кодексов, то эта работа объемная и потребует привлечения специалистов, ученых и практиков. Мы предполагаем ее завершить, разработать соответствующий законопроект до августа 2023 года и внести его в парламент до конца 2023 года», - сообщил Мусин.

Кроме того, напомнил он, президент поручил возложить на Минюст функцию по коррекции уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

«Это потребует законодательных поправок в закон «Об органах юстиции», Уголовный и Уголовно-Процессуальный кодексы. Нами эта работа уже начата и предположительно данные поправки будут приняты до конца года», - добавил он.

В рамках расширения сферы административной юстиции, по его словам, предполагается передача процедурно-процессуальный кодекс «широкого круга административных проступков и гражданско-правовых споров с государственными органами». Что, по мнению главы Минюста, позволит сделать отечественное правосудие «гуманным и справедливым».

«В этой связи требуется ревизия законов на предмет возможности передачи в сферу административной юстиции споров и правонарушений. Мы планируем разработать соответствующий законопроект и внести в парламент до конца 2023 года», - отметил Мусин.

Что же касается мер, направленных на разрешение споров между госорганами, эту функцию планируется закрепить за Минюстом. Это также потребует изменений в законодательство, что планируется сделать до конца года.